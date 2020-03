Österreichs Einzelhandel mit 1 Mrd. Umsatzminus im März

Der stationäre Einzelhandel hat laut Schätzungen der KMU Forschung Austria allein in der ersten Woche der Geschäftsschließungen in der Coronavirus-Krise rund eine halbe Milliarde Euro Umsatzentgang erlitten. Dies gab Karin Gavac von der KMU am Mittwoch auf APA-Anfrage bekannt. Insgesamt könne man für März eine Milliarde ansetzen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Viele Geschäfte müssen momentan auf Online-Verkäufe setzen