Österreichs Energiezukunft: Wind statt Erdgas?

Nach Berechnungen der Branche könnte Österreichs gesamter Strombedarf mit Windrädern gedeckt werden - dabei würden nur zwei Prozent der Fläche des Landes verbraucht werden.

In Österreich stehen aktuell 1307 Windkraftanlagen, die im Vorjahr 7,6 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt haben - rund elf Prozent des heimischen Bedarfs. Weil Windräder mehr in die Höhe gingen als in die Breite, seien dafür nur 0,2 Prozent der Fläche Österreichs notwendig, rechnet die IG Windkraft am Dienstag vor. Würde das Potenzial besser ausgenützt und auch nur zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft genützt, könnten so 80 Terawattstunden Strom erzeugt und der gesamte Erdgasverbrauch ersetzt werden, sagt Stefan ...