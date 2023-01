Österreichs Exporteure suchen neue Märkte

Trotz Kriegs erreichten die heimischen Ausfuhren 2022 einen Rekordwert. Jetzt rücken Zentralasien, die Golfstaaten und Afrika in den Fokus.

Österreichs Exportunternehmen haben im Jahr 2022 sämtlichen wirtschaftlichen und politischen Widrigkeiten getrotzt und ein sattes Plus eingefahren. Die ausgeführten Güter erreichten einen Rekordwert von 192 Mrd. Euro, ein Plus von knapp 16 Prozent gegenüber dem Jahr davor (166 Mrd. Euro), zeigt eine Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) auf Basis von Daten der Statistik Austria.

Damit habe sich der Außenhandel 2022 besser entwickelt als erwartet, sagt Harald Mahrer, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Und auch die Stimmung bei den 63.200 heimischen Unternehmen, die ins Ausland exportieren, sei vor Ort deutlich besser als im Inland oder in Prognosen.

"Das Glas ist nicht halb leer oder halb voll. Das Glas, mit dem wir ins Jahr 2023 starten, ist spürbar zu zwei Dritteln voll", sagte Mahrer bei der Präsentation der vorläufigen Exportzahlen am Mittwoch. Die Zahlen basieren auf den Daten für die ersten zehn Monate 2022, ergänzt um Prognosen. Ende Februar sollen die vorerst nur nominellen Daten bereinigt um Inflation und Währungseffekte vorliegen.

Unterm Strich habe sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vergleichsweise wenig auf die Entwicklung des Außenhandels ausgewirkt, sagt Mahrer. "Das Delta ist geringer als erwartet." Die vorläufige Statistik weist bis Ende Oktober bei den Exporten nach Russland lediglich ein Minus von 6,3 Prozent aus. Was damit zusammenhängt, dass Russland als Außenhandelspartner bisher vor allem als Energielieferant eine Rolle spielte und weniger als Zielland für Exporte aus Österreich. Und wenn im Vorjahr Waren nach Russland geliefert wurden, dann oftmals im Rahmen von längerfristigen Projektgeschäften, die jetzt ausliefen. Somit seien weitere Rückgänge zu erwarten. Insgesamt sei es gelungen, die Lage "extrem schnell in den Griff zu bekommen", sagt Mahrer.

Exporteure in die Region hätten sich vielfach umorientiert. Unter anderem in die Länder Zentralasiens, die sich zunehmend als Transitländer positionierten, sagt Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft in der WKO. Zudem habe man mit Afrika, Nahem Osten/Golfregion und Südostasien noch drei weitere Zukunftsmärkte identifiziert. Ihnen wird mit neuen oder verstärkten AW-Standorten in Usbekistan, Saudi-Arabien, der Elfenbeinküste/ Côte d'Ivoire und dem japanischen Osaka (Weltausstellung 2025) Rechnung getragen.

Bei den wichtigsten Exportmärkten gab es keine Änderungen. Deutschland liegt mit knapp 50 Mrd. Euro Exportvolumen klar an der Spitze, gefolgt von Italien, den USA, der Schweiz und Polen.

Für 2023 rechnet WKO-Präsident Mahrer mit weiter steigenden Exportzahlen. Die Güterausfuhren sollten zulegen auf 198 Mrd. Euro. "Ein Durchbrechen der Schallmauer von 200 Mrd. Euro wäre ein Sensationserfolg."

Durchaus Chancen für Österreichs Wirtschaft sieht Mahrer im Wiederaufbau in der Ukraine. "Das wird beginnen, sobald die Waffen schweigen." Durchaus positiv bewertet er die Erschließung neuer Rohstoffmärkte als Folge der Sanktionen gegen Russland.