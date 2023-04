Österreichs Klimaziel ist noch fern

Der jüngste Bericht zu den CO2-Emissionen zeigt, dass Österreich seine Klimaziele erst 2050 statt 2030 erreichen wird, warnt Greenpeace. Die Politik verweist auf schärfere Vorgaben und neue Gesetze.

Österreichs Plan, bis 2040 klimaneutral zu sein, also den Treibhausgasausstoß netto auf null zu reduzieren, wirkt immer unerreichbarer. Laut jüngsten Zahlen zu den CO2-Emissionen 2021 werden die gesetzlich verpflichtenden Reduktionsziele für 2030 im Bereich Verkehr und Wärme erst 2050 erreicht - wenn nicht sehr schnell sehr viel mehr getan wird. Darauf hat am Dienstag - nicht zum ersten Mal - die Umweltorganisation Greenpeace verwiesen und erneut den Beschluss eines Verbots von Gasheizungen in Neubauten sowie des Klimaschutzgesetzes eingefordert.

