Österreichs Wachstum ließ im dritten Quartal weiter nach

Die Konjunktur hat in Österreich auch im dritten Quartal nachgelassen, wenngleich die Dynamik von Experten weiter als robust eingeschätzt wird. Das Wirtschaftswachstum hat sich gegenüber dem Vorquartal auf real 0,5 Prozent abgebremst, nach 0,6 Prozent Zuwachs im zweiten und 0,8 Prozent Plus im ersten Vierteljahr. Auch im Jahresabstand verringerte sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Von Juli bis September betrug es real 2,4 Prozent, nach 2,7 Prozent im zweiten und 3,7 Prozent im ersten Quartal. Laut saison- und arbeitstagsbereinigter Betrachtung, auf die das EU-Statistikamt Eurostat abstellt, lag das BIP im dritten Quartal um 0,4 Prozent über dem zweiten Quartal; Euroraum und EU-28 wuchsen mit 0,2 und 0,3 Prozent etwas schwächer.

Neben der anhaltend robusten Binnenkonjunktur (Konsum- und Investitionsnachfrage) lieferte der Außenhandel im dritten Quartal erneut einen positiven Wachstumsbeitrag, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Die konjunkturelle Grunddynamik verlor demzufolge zuletzt jedoch leicht an Schwung. In der Industriekonjunktur fiel die Abschwächung etwas stärker aus, im Dienstleistungsbereich (vor allem Tourismus) verlief das Drittquartal weiterhin kräftig.

Trotz einer Abschwächung im Jahresverlauf bleibt die heimische konjunkturelle Dynamik robust, betont das Wifo - mit positiven Wachstumsimpulsen sowohl aus dem In- als auch dem Ausland. Erneut erwies sich zuletzt die Konsumnachfrage als stabile Wachstumsstütze: Die Nachfrage der privaten Haushalte (inkl. privater Organisationen ohne Erwerbszweck) expandierte im Quartalsabstand um 0,4 Prozent, ebenso stark wie die öffentlichen Konsumausgaben.

Auch die Investitionen wurden erneut ausgeweitet, wenn auch langsamer. Die Nachfrage nach Bruttoanlageinvestments, die die Ausrüstungs- und Bauinvestitionen umfassen, stieg um 0,7 Prozent, nach durchschnittlich +1,1 Prozent im ersten Halbjahr. Parallel nahm auch die Importdynamik zuletzt ab (+0,3 Prozent nach +0,7 Prozent im zweiten Quartal). Bei einer stärkeren Ausweitung der Exporte (+0,6 Prozent) trug laut Wifo erneut der Außenhandel positiv zum Wirtschaftswachstum bei.

In der Industriekonjunktur flachte das Wachstumstempo den Experten zufolge zuletzt ab. Die Wertschöpfung in der Sachgütererzeugung wuchs um 0,6 Prozent, nach 1,0 Prozent im zweiten und 1,4 Prozent im ersten Quartal. Am Bau blieb die konjunkturelle Dynamik gut, die Wertschöpfung wuchs um 0,3 Prozent, die Nachfrage nach Bauinvestitionen um 0,4 Prozent.

Anhaltend positive Beiträge zum Wachstum kamen erneut von den Marktdienstleistungen (+0,7 Prozent), im Handel stieg die Wertschöpfung um 0,3 Prozent, ähnlich wie im ersten Halbjahr. Der Bereich Beherbergung und Gastronomie expandierte um 1,2 Prozent und damit weiter sehr kräftig.

Für 30. November plant das Wifo das Update zum BIP im dritten Quartal. Die nächsten vierteljährlichen Konjunkturprognosen von Wifo und IHS sollen am 20. Dezember vorgelegt werden.

Quelle: APA