Ötscherlifte nehmen am Samstag den Skibetrieb auf

Die Ötscherlifte in Lackenhof nehmen nach der Übernahme durch das Land Niederösterreich am kommenden Samstag den Skibetrieb auf. Begonnen wird mit einem Teilbetrieb zu ermäßigten Tarifen. Tourismuslandesrat Jochen Danniger (ÖVP) forderte die Niederösterreicher am Donnerstag dazu auf, Solidarität zu zeigen und das Skigebiet zu nutzen, das das Land übernommen hat, um eine Schließung zu verhindern.

Nach der Übernahme am vergangenen Freitag habe das Team der Ötscherlifte alle nötigen Vorbereitungen getroffen, sodass am kommenden Samstag bereits mit dem Betrieb gestartet werden könne, betonte Danninger. Aufgrund der Coronakrise wird es Online-Tickets geben, außerdem gilt die 2G-Regel. Weil die Gastronomie noch geschlossen hat, sind Take-Away-Angebote geplant. Ziel ist es, Lackenhof (Bezirk Scheibbs) von einem reinen Skigebiet zur Ganzjahresdestination zu machen. Dafür wurde eine eigene Taskforce eingesetzt.