ÖVP begrüßt EU-Japan-Freihandelsabkommen, SPÖ übt Kritik

Der Handelsausschuss des EU-Parlaments hat am Montag empfohlen, dem EU-Japan-Wirtschaftsabkommen zuzustimmen. Die Abstimmung findet in der Dezembersitzung des Europaparlaments in Straßburg statt. Das Abkommen werde in Österreich 5.000 neue Jobs bringen, freute sich der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz vermisst im Abkommen entscheidende Details.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS EU und Japan wollen Handel erleichtern