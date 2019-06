ÖVP will Erneuerbaren-Paket im Nationalrat einbringen

Die ÖVP will nächste Woche ein Erneuerbaren-Paket im Nationalrat einbringen, um den Ausbau Erneuerbarer Energieerzeugung zu beschleunigen. "Das Paket umfasst ein Fördervolumen von rund 120 Mio. Euro. Ich werde es in der kommenden Sitzung des Nationalrates einbringen, damit es in der September-Sitzung beschlossen werden kann", sagte Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger laut Mitteilung.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Ex-Umweltministerin Köstinger wird das Paket einbringen