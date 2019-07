Offenbar Annäherung vor Transit-Gipfel in Berlin

Im Transitstreit zwischen Tirol bzw. Österreich und Deutschland zeichnet sich vor dem Gipfel in Berlin eine Annäherung ab. Wie die dpa am Donnerstag aus Verhandlungskreisen erfuhr, sollen bei dem Zusammenkommen am Mittag konkrete Schritte vereinbart werden, um den Verkehr in Tirol und Bayern zu entlasten.

SN/APA (EXPA/JOHANN GRODER) Tirols Landeshauptmann Platter ist nach anfänglicher Skepsis dabei