Oft kritisiert, aber stabil - EZB ist 25

1998 war die Geburts- stunde der EZB. 25 turbulente Jahre später ist sie gut etabliert.

Der Hauptsitz der Europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt.

Als die Europäische Zentralbank (EZB) am 1. Juni 1998 aus der Taufe gehoben wurde, war die Freude bei ihren Geburtshelfern groß. Mindestens so groß war das Misstrauen, das der neuen Institution entgegenschlug. Dass eine gemeinsame Geldpolitik für die zum Zeitpunkt der Gründung elf Mitgliedsstaaten der Eurozone ohne einheitliche Finanzpolitik funktionieren könne, zogen sehr viele Experten in Zweifel. Die Skepsis war vor allem im angloamerikanischen Raum besonders stark ausgeprägt - dort gab man der EZB und dem Euro langfristig keine Überlebenschancen. ...