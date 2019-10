OGH bestätigte Gültigkeit von DailyDeal-Gutscheinen

Der Oberste Gerichtshof hat in einem aktuellen Urteil bestätigt, das die Gutscheine von DailyDeal - auch trotz der Insolvenz des Schnäppchenportals - weiter gültig sind und somit von den Vertragspartnern eingelöst werden müssen. Der OGH fällte seine Entscheidung am 13. September 2019, also gut zwei Wochen bevor die Gutscheinplattform Zahlungsunfähigkeit anmeldete.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT NEUBAUE Insolvenz ändert nichts an der Gültigkeit der Gutscheine, so der OGH