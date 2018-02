OGH gab VKI im Gerichtsstreit gegen Zalando recht

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sich nach Amazon auch mit dem Onlinehändler Zalando angelegt und recht bekommen. Die Konsumentenschützer beanstandeten mehrere Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie in der Datenschutzerklärung. Wie im Fall von Amazon war aber zunächst zu klären, nach welchem Recht die in Frage stehenden Klauseln zu prüfen sind.

SN/APA (dpa)/Britta Pedersen Mehrere Klauseln wurden unzulässig erklärt