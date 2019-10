OGH: PayLife-Kreditkartenkunden zahlten zu viel

Die Inhaber von PayLife-Kreditkarten haben vier Jahre lang zu viel bezahlt und erhalten nun vier Jahre rückwirkend Geld zurück, wie die Arbeiterkammer am Mittwoch bekannt gab. Die AK hatte 20 Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie eine weitere in den Besonderen Geschäftsbedingungen beanstandet und vom Obersten Gerichtshof (OGH) bei 15 Klauseln recht bekommen.

SN/APA (SIX Payment Services (Austr Die Kosten müssen rückerstattet werden