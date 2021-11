Oje, jetzt gilt 2 G

Ungeimpfte müssen in vielen Einrichtungen jetzt draußen bleiben. Das sorgt für Ärger und erneuert den Ruf nach Umsatzersatz.

Seit Montag dürfen in Österreich nur noch Coronageimpfte bzw. -genesene Hotels, Restaurants, Seilbahnen, Frisiersalons, Fitnessstudios, Theater oder Konzertsäle betreten. "Wir haben schon länger damit gerechnet und auch manche unserer Gäste", sagte am Montag Gerald Stocker, Geschäftsführer der Salzburger Gassner Gastronomie, die unter anderem den Hellbrunner Adventzauber veranstaltet. Dennoch seien die Telefone heiß gelaufen, Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen seien abgesagt oder verkleinert worden. Ein Betrieb habe die Reservierung von 130 auf 75 Teilnehmer reduziert, mit der Begründung, dass viele in der Belegschaft ...