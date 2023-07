OLG Wien: Mehrere Klauseln bei GoStudent gesetzwidrig

Mehrere Vertragsbestimmungen des Wiener Nachhilfe-Start-ups GoStudent sind gesetzwidrig, wie nun auch das Oberlandesgericht (OLG) Wien bestätigt hat. Das Gericht erklärte über 20 der 22 vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) beanstandeten Klauseln für unzulässig. Damit fällt etwa die Klausel von GoStudent, auf die das Start-up zahlreiche automatische Vertragsverlängerungen stützte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wie der VKI am Donnerstag mitteilte.

"Der Gesetzgeber sieht für automatische Vertragsverlängerungen klare Regelungen vor", heißt es in der Aussendung des VKI. "Unternehmen müssen Kundinnen und Kunden vor einer automatischen Vertragsverlängerung informieren und ihnen die Möglichkeit zum Widerspruch geben. Das genaue Vorgehen muss auch bereits in einer Vertragsklausel festgelegt sein." Diesen Vorgaben kam GoStudent nicht ausreichend nach. Bereits das Handelsgericht Wien hatte GoStudent die Verwendung dieser und anderer Klauseln untersagt. Das Nachhilfe-Start-up ging damals in Berufung.

Für unzulässig erklärte das OLG Wien auch eine Klausel, die es GoStudent ermöglichen sollte, die über die Lernplattform angebotenen Leistungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzuschränken oder gänzlich einzustellen. Der VKI hatte hier kritisiert, dass damit das Leistungsversprechen von GoStudent gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten ausgehöhlt wird. Zudem untersagte das Gericht dem Unternehmen eine Bestimmung, die das gesetzlich zustehende Rücktrittsrecht von online abgeschlossenen Verträgen unzulässig einschränkt.

"Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass bei Start-ups Konsumentenrechte nicht im Fokus stehen. Das ist besonders unverständlich, wenn es sich um medial vielbeachtete Unternehmen wie GoStudent handelt", kommentierte VKI-Jurist Maximilian Kemetmüller das Urteil. "Wir gehen davon aus, dass GoStudent das zweitinstanzliche Urteil anerkennt und sich endlich an seine rechtlichen Verpflichtungen hält."

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien ist eine weitere schlechte Nachricht für GoStudent, nachdem der Sparkurs gegen Ende 2022 verschärft wurde. Auch in Köln beschäftigt sich derzeit ein Gericht mit den Vertragsbedingungen des Nachhilfe-Unternehmens. Das Landgericht Köln hat GoStudent in 17 von 20 Punkten nicht rechtskräftig verurteilt, GoStudent hat in mehreren Punkten Berufung eingelegt. Geklagt hatte ein Mitbewerber wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens.