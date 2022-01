Omikron: Die Wirtschaft schmiedet Notfallpläne

Die Wien Energie isoliert wieder Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Während die Infektionszahlen steigen, werden die Rufe nach Lockerungen bei der Quarantäne lauter.

Die Betten sind frisch bezogen, Tischfußballtische und Fitnessgeräte aufgestellt: 50 Mitarbeiter der Wien Energie gehen am Freitag an ihren Arbeitsplatz, um ihn vier Wochen lang nicht mehr zu verlassen. Die sich ausbreitende Omikron-Variante macht die erneute Isolation von systemkritischen Mitarbeitern an mehreren Kraftwerksstandorten nötig, um die Versorgung der Wiener mit Strom und Fernwärme sicherzustellen. Bereits die Tage zuvor verbrachten die 50 Männer in Selbstisolation und wurden täglich PCR-getestet, um zu verhindern, dass jemand das Virus in die Isolation mitbringt. Gearbeitet ...