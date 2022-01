Omikron kann Lust auf Urlaub nicht bremsen

Deutschland wertet Österreich erneut als Hochrisikoland. Aber diesmal ist die Aufregung deutlich kleiner als im Dezember. Warum?

Die Tourismusbetriebe haben derzeit nicht viel zu lachen. Aber es gibt auch manchen Lichtschimmer in Form guter Nachrichten. Eine betrifft die Reisefreudigkeit. Die sei im Winter so groß wie seit zehn Jahren nicht, zeigt eine aktuelle Umfrage des Linzer Market-Instituts von Ende Dezember.

Darin geben 39 Prozent der Befragten an, in diesem Winter einen Urlaub machen zu wollen. "Die Lust, im Winter zu verreisen, ist so groß wie seit zehn Jahren nicht mehr", fasst Studienautor David Pfarrhofer die ...