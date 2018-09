OMV-AR Löscher kritisiert Regierung und tritt 2019 zurück

Der Aufsichtsratschef des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV, der frühere Siemens-Konzernchef Peter Löscher, kritisiert den Plan der Regierung, den Staatseinfluss zu stärken, und will seine Funktion mit der OMV-Hauptversammlung 2019 abgeben. Das hat Löscher am Freitag in einem Brief an Eigentümervertreter Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) angekündigt, berichtete der "Kurier" online.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Löscher kritisiert den Einfluss des Staates auf die OMV