OMV-Chef: "Das ist das Resultat einer Versorgungskrise"

OMV-Chef Alfred Stern kämpft als Folge des Ukraine-Kriegs mit Gegenwind. Einen Versorgungsauftrag für die OMV für ganz Österreich sieht er kritisch, zur geplanten Übergewinnabschöpfung hat er einen Wunsch.

Der gebürtige Steirer mit internationaler Karriere Alfred Stern will auf die Energiekrise reagieren und trotzdem am graduellen Ausstieg der OMV aus Öl und Gas festhalten.

Der Chef von BP, Bernard Looney, war bei der Klimakonferenz in Sharm el Sheikh. Haben Sie auch überlegt? Alfred Stern: Wir haben das diskutiert, aber anders entschieden.

Wollten Sie selbst hinfahren? Ich bin ein großer Freund von Go & See. Man sieht, was diskutiert und was gemacht wird, und kann viel ...