OMV darf Borealis-Kaufpreis in Raten bis 2021 bezahlen

Die OMV kann den Kaufpreis von 4,68 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro) für weitere 39 Prozent am Chemiekonzern Borealis in Raten bis Ende 2021 bezahlen. Darauf habe man sich mit dem Verkäufer Mubadala geeinigt, teilte die OMV am Donnerstag mit.

In einer heute unterzeichneten Anpassungsvereinbarung zu dem am 12. März 2020 geschlossenen Kaufvertrag habe man festgehalten, dass der Kaufpreis von der OMV in einem Betrag von 2,34 Mrd. Dollar bei Closing der Transaktion und in einem Betrag von 2,34 Mrd. Dollar bis spätestens zum 31. Dezember 2021 mit einer marktüblichen Verzinsung ab Closing gezahlt werden soll. Die OMV hat die Option, den aufgeschobenen Betrag zur Gänze oder teilweise bei Closing der Transaktion oder nach dem Closing zu jedem Monatsletzten bis zum 31. Dezember 2021 zu bezahlen. Quelle: APA