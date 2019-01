OMV kauft 15 Prozent an Raffinerie in Abu Dhabi

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV erwirbt um 2,5 Mrd. Dollar (2,2 Mrd. Euro) 15 Prozent an der ADNOC Refining in Abu Dhabi sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint-Venture, das gegründet werden soll. Das hat die OMV am Sonntag bekanntgegeben.

