OMV-Konzern will seine CO2-Ziele überarbeiten

Der heimische Öl- und Gaskonzern hat den Umbau in Richtung Petrochemie begonnen. Zu langsam, sagen Kritiker.

Österreichs teilstaatlicher Öl- und Gaskonzern OMV gibt sich am Donnerstag zurückhaltend zum richtungsweisenden Urteil gegen den zehn Mal so großen niederländisch-britischen Konkurrenten Shell. Man beobachte die Entscheidung genau, sagt Konzernsprecher Andreas Rinofner. Und: "Wir nehmen das Thema CO 2 -Reduktion sehr ernst und werden neue Emissionsziele als wesentlichen Teil unserer neuen Strategie in der zweiten Jahreshälfte präsentieren."

Den aktuellen Zielen zufolge will der Konzern bis 2050 klimaneutral arbeiten und den CO 2 -Fußabdruck des Produktangebots weiter reduzieren. Gelingen soll das, indem die OMV stärker auf CO 2 -ärmeres Erdgas bzw. Biotreibstoffe aus Altöl umschwenkt. Pilotprojekte etwa für CO 2 -Recycling oder Ölrückgewinnung aus Altkunststoff sind geplant oder laufen bereits. Öl soll künftig eher der Kunststoffproduktion dienen, dazu trägt die vollständige Übernahme der Petrochemie-Tochter Borealis bei. Wie stark die Millionen Tonnen an Treibhausgasen der OMV konkret sinken sollen, lässt sich aus den bisherigen Zielen nicht ablesen - und schon gar nicht, dass die Reduktion rasch gehen soll.

Kritiker geht der Kurswechsel der OMV in Richtung überlebensfähiges Petrochemie-Geschäft zu langsam - auch wenn noch Gewinn gemacht wird. Branchengrößen wie Shell oder BP setzen seit Längerem auf "saubere" Energie und bauen etwa riesige Offshore-Windparks. Die OMV hat hier kaum Erfahrung - abgesehen von der größten Photovoltaikanlage Österreichs (errichtet gemeinsam mit Verbund), die zehn Prozent des Strombedarfs des Unternehmens hierzulande deckt.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, bis zu ihrem Wechsel in die Politik Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000, sagt, das Shell-Urteil zeige, dass fossile Brennstoffe der Vergangenheit angehörten. "Damit wird man in Zukunft kein Geld mehr verdienen können", betont sie. "Große Öl- und Gasunternehmen müssen sich vom alten Denken verabschieden und ihr Geschäftsmodell klimafreundlicher gestalten. Sonst werden sie keine Zukunft haben." Österreich wird laut Gewessler "mutig vorangehen" und mit einem Maßnahmenbündel dafür sorgen, den CO2-Ausstoß bis 2030 um mehr als die Hälfte zu senken und bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen.