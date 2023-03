OMV, Red Bull & Co: Österreichs größte Steuerzahler

Konzerne, die mit Tricks ihre Steuerlast umgehen, sind in aller Munde. Wer zahlt aber brav seine Steuern in Österreich? Die OMV führt und Red Bull überwies erstmals mehr als eine halbe Milliarde Euro an die Republik.

Ein Zeitungsbericht in Japan stand am Beginn von Dietrich Mateschitz' Idee, einen Energydrink in Europa einzuführen . Die zehn größten Steuerzahler Asiens seien dort präsentiert worden, erzählte Mateschitz in einem SN-Interview Anfang der 1990er-Jahre. Und darunter befanden sich mehrere Hersteller von Drinks, die es in der westlichen Welt nicht gab. "Da dachte ich mir: Wenn das in Asien so gut funktioniert, warum soll es nicht auch in Europa klappen?"

Absolute Diskretion bei finanziellen Angelegenheiten

In Österreich gilt ...