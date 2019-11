OMV verkauft Ölfeld Maari in Neuseeland

Die OMV verkauft ihren 69-Prozent-Anteil am neuseeländischen Ölfeld Maari um 50 Mio. Dollar an das Öl- und Gasunternehmen Jadestone Energy. Noch fehlt dafür aber die Zustimmung der neuseeländischen Regierung. Im Vorjahr produzierte die OMV in diesem Feld rund 5.000 Fass Öl pro Tag. Sie behält in Neuseeland zwei Gasfelder, die rund 37.000 Barrel Öl-Äquivalent pro Tag produzieren.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE OMV bleibt als Gasproduzent in Neuseeland