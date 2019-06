Online-Handel wächst weiter: Hälfte der Umsätze ins Ausland

Der Online-Handel boomt in Österreich. Die Umsätze beim Online-Shopping legten einer Umfrage zufolge um 300 Mio. Euro (plus vier Prozent) auf 7,5 Mrd. Euro zu. Der Versandhandel schrumpfte aber um 100 Mio. Euro (minus 14 Prozent) auf 600 Mio. Euro. 4,5 Mrd. Euro (56 Prozent der Umsätze) flossen zu ausländischen Anbietern wie Amazon, Zalando & Co, 3,6 Mrd. Euro (44 Prozent) verblieben im Inland.

SN/APA/HANS PUNZ Nur 44 Prozent der Umsätze aus dem Online-Handel bleiben in Österreich