Opec erwartet keine schnelle Energiewende

Erdöl und Erdgas sollen bis 2045 mehr als die Hälfte des weltweiten Energiebedarfs decken, besagt der langfristige Ausblick der Opec.

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat zwar den stärksten Wirtschaftseinbruch seit den 1930er Jahren ausgelöst und die Nachfrage nach Energie und insbesondere Öl abstürzen lassen wie seit Menschengedenken nicht. Dennoch geht die Opec, die Organisation erdölfördernder Länder, in ihrem Langfristausblick davon aus, dass die Pandemie 2021 überwunden sein und die Nachfrage wieder anspringen wird.

Trotz der Pariser Klimaziele und dem Umstieg auf Erneuerbare Energie sollen Erdöl und Erdgas auch im Jahr 2045 noch mehr als die Hälfte des globalen Primärenergiebedarfs decken, erwarten die Autoren des "World Oil Outlook" der Opec, der am Donnerstag präsentiert wurde. Erdöl soll auch 2045 noch die wichtigste Energiequelle sein, sein Anteil dürfte aber von 31,5 Prozent (2019) auf 27,5 Prozent schrumpfen und sich damit dem von 23,1 auf 25,3 Prozent steigenden Gasanteil annähern.

Kohle sollte im künftigen globalen Energiemix vom zweiten auf den dritten Platz (19,7 Prozent) zurückfallen. Erneuerbare Energien legen dagegen alle zu, Wasserkraft auf 2,9, Biomasse auf 9,8 und andere (Wind, Solar, Erdwärme) auf 8,7 Prozent. Nichtsdestotrotz werde "der Erdölsektor auch künftig die Basis zum Decken des weltweiten Energiebedarfs bilden" , sagte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo am Donnerstag. Prognosen über die künftige Entwicklung von Angebot und Nachfrage beim Öl seien durch die Pandemie, die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise und verändertes Verbraucherverhalten noch schwieriger geworden.

Für die nächsten 25 Jahre erwartet das Öl- und Gaskartell, dass ihr Anteil am weltweiten Energiemix von einem Drittel auf 40 Prozent steigt, während die Förderung aus anderen Quellen sinken soll. Das erwartete jährliche Wirtschaftswachstum bis 2045 nimmt die Opec auf durchschnittlich 2,9 Prozent weltweit zurück. Bis 2025 wird ein Wachstum von 2,3 Prozent erwartet - davon nur 0,7 Prozent in OECD-Ländern, wo das Wachstum vor dem Corona-Einbruch bei 2,1 Prozent lag. In der Periode 2025 bis 2035 soll das Bruttoinlandsprodukt global um 3,3 Prozent wachsen.

Die globale Wirtschaft soll sich bis 2045 mehr als verdoppeln. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte von 121 Billionen auf gut 258 Billionen Dollar (219 Billionen Euro) wachsen (in Kaufkraftparitäten von 2011). 40 Prozent davon sollen 2045 auf China und Indien entfallen. Im Gegenzug wird der OECD-Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung von 43 auf 31 Prozent sinken, schreibt die Opec.

Die Weltbevölkerung soll bis 2045 auf 9,5 Milliarden Menschen wachsen. Der weltweite Energiebedarf dürfte demnach um ein Viertel zulegen, was die OPEC mit deutlich höherem Bedarf aus Indien und China erklärt.

Die aktuell verhaltene Nachfrage erlaube nicht, dass die OPEC ihre Förderung erhöht, sagt Raiffeisen-Analyst Hannes Loacker. Zudem sind die weltweiten Öllager mit 220 Millionen Fass weiter über dem Fünfjahresschnitt. Bevor es ein Medikament oder eine Impfung gegen Covid-19 gibt, sei wohl keine Nachfragesteigerung zu erwarten.