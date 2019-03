Opel baut in Wien Jobs ab

In der Getriebe- und Motoren-Fabrik von Opel in Wien-Aspern sollen 350 bis 400 Stellen abgebaut werden. Grund ist das "Auslaufen eines Getriebe-Großauftrags", zitiert das Ö1-Morgenjournal den Angestellten-Betriebsratobmann Franz Fallmann. Die "Kleine Zeitung" hatte bereits am Mittwochabend über den Jobabbau berichtet.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Erneuter Stellenabbau im Opel-Werk angekündigt