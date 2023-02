Opfer von Wirecard-Skandal: Bald droht die Verjährung

Ab Montag steht Markus Braun in München vor Gericht. Vor drei Jahren räumte er einen angeblichen Betrugsfall ein - das Kartenhaus brach zusammen. Der Kleinaktionärsverband mahnt Opfer, ihre Ansprüche einzufordern.

Im Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard will der Hauptangeklagte Markus Braun am Montag erstmals das Wort ergreifen. Während die erste ausführliche Stellungnahme des seit zweieinhalb Jahren in Haft sitzenden Österreichers mit Spannung erwartet wird, mahnt Florian Beckermann, Chef des Interessenverbands für Anleger (IVA) in Wien, Opfer des Wirecard-Skandals, ihre Ansprüche einzufordern. Es geht um eine Verjährungsfrist: Am 18. Juni 2023 verfallen Ansprüche für geschädigte Wirecard-Kunden in Österreich.

Eine Möglichkeit, mögliche Ansprüche geltend zu machen, besteht ...