Opfer von Wirecard-Skandal: Bald droht die Verjährung droht

Ab Montag steht Markus Braun in München vor Gericht. Vor drei Jahren räumte er einen angeblichen Betrugsfall ein - das Kartenhaus brach zusammen. Der Kleinaktionärsverband mahnt Opfer, ihre Ansprüche einzufordern.

Im Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard will der Hauptangeklagte Markus Braun am Montag erstmals das Wort ergreifen. Während die erste ausführliche Stellungnahme des seit zweieinhalb Jahren in Haft sitzenden Österreichers mit Spannung erwartet wird, mahnt Florian Beckermann, Chef des Interessensverbandes für Anleger (IVA) in Wien, Opfer des Wirecard-Skandals, ihre Ansprüche einzufordern. Es geht um eine Verjährungsfrist: Am 18. Juni 2023 verfallen Ansprüche für geschädigte Wirecard-Kunden in Österreich.

Eine Möglichkeit, mögliche Ansprüche geltend zu machen, besteht auf der Website www.wirecardclaims.at. Dahinter steht der Wiener Anwalt Eric Breiteneder, bei dem sich bisher 2300 betroffene Personen und Firmen gemeldet haben. Ihre gesammelten Ansprüche übersteigen 100 Mill. Euro. Breiteneder appelliert an Betroffene, zumindest irgendetwas zu unternehmen, andernfalls sende man das Signal "Betrug zahlt sich aus".

Große Entschädigungen für ihre zusammengerechnet milliardenschweren Kursverluste dürfen Aktionäre von Braun nicht erwarten, ebensowenig wie von dem insolventen Unternehmen selbst. In Deutschland wichen daher viele auf Klagen gegen die deutsche Finanzaufsicht (BaFin) oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY aus, die die Bilanzen von Wirecard jahrelang bestätigt hatte.

Anspruch auf Schadenersatz für Kursverluste gegen die BaFin haben Aktionäre jedoch nicht. Das hat das Oberlandesgerichts Frankfurt am Freitag entschieden und damit in zweiter Instanz ein Urteil des Landgerichts Frankfurt bestätigt. Die BaFin sei erst in zweiter Linie für die Kontrolle der Wirecard-Bilanz zuständig gewesen, urteilte das OLG.

Den Schutz gerade von privaten, kleinen Anlegern, die an den von Banken, Versicherungen und Investmentfonds dominierten Aktienbörsen oft unter die Räder kommen, hat sich in Österreich der IVA zur Aufgabe gemacht. Vor allem der Zusammenbruch des Markts für russische Wertpapiere wegen der Sanktionen gegen Russland macht dem IVA-Chef aktuell große Sorgen. "Damit entsteht Anlegern ein größerer Schaden als durch Wirecard", sagt Beckermann im SN-Gespräch. Der gesamte Schaden dürfte eine Größenordnung von 20 Mrd. Euro übersteigen.

Der Schaden entsteht durch die Aufkündigung der Hinterlegungsscheine ("depository receipts", DR) , die das Eigentum an den Aktien russischer Unternehmen verbriefen. Solche Papiere bestätigen das Eigentum der Originalaktien, deren physischer Besitz wegen gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen schwierig ist, auch weil er ein Wertpapierdepot in Russland voraussetzt. Über diesen Umweg verwandeln sich Aktien von Firmen wie Lukoil, Gazprom oder Rosneft in Wertpapiere in Form von ADR (American Depository Receipt), GDR (Global D. R.) oder IDR (International G. R.). Bereits im Sommer 2022 hatten Banken wegen der Sanktionen diese Zertifikate gekündigt. Damit verloren Anleger ihren Anspruch auf die Original-Aktien.

Manche Banken verkauften die Aktien deutlich unter ihrem früherem Wert, was massive Verluste für die Anleger bedeutet. Durch die Vorgangsweise der Banken wurde "ein Durchtauchen der Krise verunmöglicht", sagt Beckermann. Anleger verloren so ihr erworbenes Recht auf die zugrunde liegenden russischen Aktien oder blieben mit massiven Kursverlusten auf der Strecke.