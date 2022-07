Optiker werden immer gebraucht

Die Branche ist "nicht so schlecht" durch die Pandemie gekommen. Anders als viele Branchen hat man keine Nachwuchssorgen, die Berufsschule ist gut besucht.

Die digitalisierte Welt strapaziert die Seh- und Hörfähigkeiten der Menschen. Die Kopfhörer über die Ohren gestülpt oder gleich eingestöpselt, die Augen auf den (mobilen) Bildschirm gerichtet - dieses Bild prägt mehr denn je den Alltag. Was die Gesundheit beeinträchtigen kann, sorgt bei Optikern und Hörakustikern für stabile Geschäfte.

Selbst in den Lockdowns habe es die Branche nicht so schlecht gehabt, erklärt Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister und Fachoptiker in Klosterneuburg. Mit ein Grund: Als Gesundheitsberuf konnten Optiker ihre Geschäfte in ...