Osram-Übernahme - offizielles Ergebnis wohl erst am Freitag

Ob der steirische Sensor- und Chiphersteller ams die Übernahme des deutschen Leuchtenherstellers Osram geschafft hat, wird wohl erst am Freitag fix feststehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch endete die Aktien-Angebotsfrist. Zuversichtliche Signale gab es indessen an der Börse: Die Aktien von Osram notierten am Mittwochvormittag mit einem leichten Plus

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Der Osram-Deal ist noch in Schwebe