Osteuropas Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) hat seine Prognose für die 23 Länder Zentral-, Ost- und Südosteuropas neuerlich kräftig angehoben und rechnet nun für heuer mit einem Wirtschaftswachstum von 5,4 Prozent. Damit dürfte die Region 2021 deutlich stärker wachsen als die Eurozone, für die ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 4,8 Prozent erwartet wird. Haupttreiber des Wachstums in Osteuropa ist der private Konsum.

"Wir erwarten für dieses Jahr einen starken Aufschwung", sagte WIIW-Direktor Mario Holzner am Mittwoch bei der Präsentation der WIIW-Herbstprognose. "In den meisten Ländern sollte das Niveau von vor der Pandemie weitgehend wiederhergestellt sein." Man habe daher die Prognose für 2021 gegenüber dem Sommer um 1,2 Prozentpunkte nach oben korrigiert.

Am Arbeitsmarkt gebe es aber eine "seltsame Mischung von einerseits Unterbeschäftigung, die zwar tendenziell zurückgeht, aber noch immer vorhanden ist, aber zugleich gibt es auch einen zunehmenden Arbeitskräftemangel, insbesondere was Facharbeiter angeht".

Der Inflationsschub "ist angebotsseitig und wird wahrscheinlich vorübergehend sein". Angesichts der steigenden Inflation hätten viele Länder mit Zinserhöhungen reagiert, weitere Zinsschritte dürften folgen, erwarten die WIIW-Ökonomen.

Anzeichen einer Überhitzung in der Region gebe es noch nicht, "außer vielleicht auf den Immobilienmärkten, die gilt es zu beobachten", so Holzner. "In den Folgejahren 2022/23 wird es eine leichte Wachstumsverlangsamung und substanzielle Abwärtsrisiken geben." Zu den größten Risiken zählen laut WIIW ein neuerliches Aufflammen der Corona-Pandemie und eine überhastete Budgetkonsolidierung. Für zusätzliche Dynamik in den EU-Mitgliedsländern der Region werde der EU-Corona-Wiederaufbaufonds (Resiliance and Recovery Facility) sorgen.

Auch Österreich dürfte vom starken Aufschwung in Osteuropa profitieren - in zwölf osteuropäischen Ländern zähle Österreich zu den fünf größten Investoren, in vier weiteren Ländern zu den Top 10.