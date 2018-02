Othmar Hill: "Ich bin Schicksalsmanager"

Wer den gesellschaftlichen Wandel gut bewältigen will, sollte sich ein paar Fragen stellen, sagt Personalberater Othmar Hill.

Der Wirtschaftspsychologe und Mentor von Topmanagern Othmar Hill hat in seiner Laufbahn ein Beratungsnetzwerk in 42 Ländern aufgebaut. Zum bevorstehenden 70. Geburtstag hat er sich selbst ein Geschenk gemacht. Ein Buch, das als Hilfe in einer sich durch die Digitalisierung stark ändernden Welt gedacht ist, damit Menschen im Berufsleben und im Privaten das Heft des Handelns übernehmen oder behalten sowie Druck und Überforderung vermeiden können.