Ottakringer im Halbjahr mit mehr Umsatz, Bierabsatz gesunken

Der börsennotierte Getränkekonzern Ottakringer hat im ersten Halbjahr 2019 etwas mehr Umsatz gemacht. Der Bierabsatz ist allerdings gesunken. Ein Plus gab es dagegen bei Mineralwasser, vor allem wegen höherer Verkäufe in Deutschland, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Halbjahresbericht hervor. Der Gewinn ist gesunken. Für das Gesamtjahr erwartet die Ottakringer-Gruppe mehr Umsatz.

SN/APA (OTS/Ottakringer Brauerei)/O Mehr Umsatz, weniger Gewinn für die größte Wiener Brauerei