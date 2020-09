"Pakt" soll die Zuckerproduktion in Niederösterreich retten

Die Agrana-Zuckerfabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf im Marchfelde mit 150 Mitarbeitern soll erhalten bleiben. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit Vertretern der Zuckerbranche. Der beschlossene "Pakt zur Rettung des heimischen Zuckers" beinhaltet unter anderem eine Wiederanbauprämie von 250 Euro pro Hektar Schadfläche.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir ein deutliches Signal an die Bauern aussenden", sagte Landwirtschaftsministerin Köstinger am Donnerstag in Wien. Der Obmann des österreichischen Rübenbauernverbandes, Ernst Kapfinger, will in den kommenden Wochen die Bauern überzeugen, im nächsten Jahr deutlich mehr anzubauen. Kapfinger zeigt sich "sehr froh" mit dem heute unterzeichneten Pakt. Er sei optimistisch, die anvisierte Anbaufläche von 38.000 Hektar zu erreichen.

Das Aus für die Zuckerfabrik Leopoldsdorf sei vom Tisch, wenn bis Mitte November die mit den Bauern vereinbarte Rübenanbaufläche für die Jahre 2021 bis 2023 auf 38.000 Hektar steige, sagte Agrana-Chef Johann Marihart. Dann wäre der Standort für die nächsten drei Jahre gesichert. Heuer liegt die Anbaufläche bei rund 26.000 Hektar. Ende August hatte der Agrana-Konzern wegen der stark gesunkenen Zuckerrübenanbaufläche das Aus der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Jahr 2021 anvisiert.

Quelle: APA