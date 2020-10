Palfinger-Chef: "Kurzarbeit wird es bei uns nicht geben"

Palfinger-Chef Andreas Klauser über Folgen von Shutdowns, Sorge um die Lieferketten und warum "America First" dem Kranhersteller hilft.

Auch am Salzburger Kranhersteller Palfinger geht die Krise nicht spurlos vorbei, das dritte Quartal sorge aber für Stabilität. Der Gewinn halbierte sich in den ersten drei Quartalen, Palfinger-Chef Andreas Klauser zeigt sich dennoch zufrieden.

Nach einer ersten Erholung stehen die Zeichen in vielen Ländern wieder auf Lockdown, auch in Österreich. Was bedeutet das für Palfinger? Klauser: Die leichte Stabilisierung, die den Sommer über stattgefunden hat, ist wieder weg. Wir sehen dennoch, dass wir den Schwung an Aufträgen aus ...