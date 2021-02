Palfinger fährt die Produktion wieder hoch

Die 35 Werke sollen nach dem Cyberangriff wieder produzieren.

Rund eineinhalb Wochen nach der Cyberattacke auf den börsenotierten Salzburger Kranhersteller Palfinger kann das Unternehmen jetzt schrittweise die Produktion wieder hochfahren. Man habe die Kontrolle über die betroffenen IT-Systeme wiedererlangt, erklärte Vorstandschef Andreas Klauser am Mittwoch. Bis Ende der Woche würden international alle IT-Systeme wieder hochgefahren und die Arbeit an allen 35 Standorten schrittweise wieder aufgenommen. "Unser Ziel ist die schnellstmögliche Normalisierung der Produktionsprozesse", betonte Klauser. In den nächsten Tagen und Wochen gelte es, die zeitlichen Verzögerungen wettzumachen und den guten Auftragsbestand, sowie die laufenden Anfragen zügig zu bedienen, so Klauser. Details über den Cyberangriff dürfe man weiter keine nennen, auch ob Geld gefordert worden ist, will man nicht sagen. Im ersten Quartal 2021 werde die Ebit-Marge durch den "Einmaleffekt im Zusammenhang mit dem Cyber-Angriff" unter den acht Prozent des Vorjahres liegen, so Klauser. Für das Gesamtjahr erwartet der Palfinger-Chef einen Jahresumsatz von über 1,7 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von acht Prozent.

Quelle: SN