Parteien einigten sich auf 540 Mio. Euro für Ökostrom-Ausbau

Das freie Spiel der Kräfte hat nun kurz vor der Wahl in einem weiteren lange umstrittenen Thema einen Durchbruch ermöglicht. Alle fünf Parlamentsparteien einigten sich darauf, "für die kommenden Jahre" rund 540 Mio. Euro für den Ausbau von Ökostrom freizugeben, wie die fünf Parteien am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung bekannt gaben.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Viele fordern eine rasche "Solarwende"