Pelletspreise erreichen Rekordhoch

Branchenverband fordert gesetzlich verankerte Bevorratungspflicht.

Auch Pellets sind empfindlich teurer geworden. Im Mai kosteten sie im Vergleich zum Jahr davor um 53,6 Prozent mehr und erreichten ein Rekordhoch von 334 Euro pro Tonne. Dennoch seien Pellets immer noch um die Hälfte günstiger als Heizöl, betonte am Mittwoch ProPellets-Geschäftsführer Christian Rakos. Als Gründe für die Preissteigerung nannte er eine höhere Nachfrage nach Pelletsheizungen, den vermehrten Einsatz in Kraftwerken, höhere Kosten bei der Erzeugung und aufgrund des Ukraine-Kriegs den Wegfall von Lieferungen aus Russland, der Ukraine und Belarus. 3,5 Millionen Tonnen Pellets würden deshalb gerade nicht nach Europa kommen. Vom globalen Pelletsbedarf von 45 Millionen Tonnen entfielen im Vorjahr je rund 37 Prozent auf Wärmeversorgung und Kraftwerke in Europa.

In Österreich wird die Produktion gerade erhöht, in den nächsten zwei Jahren kommen zu den bestehenden 40 Pelletierwerken elf neue dazu. 2021 wurden rund 1,6 Millionen Tonnen Pellets erzeugt, bis 2026 wird ein Anstieg auf 2,6 Millionen Tonnen erwartet. Aktuell würden in Österreich mehr Pellets erzeugt als verbraucht, "wir sind aber auch Exporteure", erklärte Rakos. Etwa 800.000 Tonnen gingen jedes Jahr nach Italien, umgekehrt importiere man Ware aus Deutschland, Tschechien oder Rumänien.

Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, aber auch Wettbewerbsnachteile innerhalb der Branche auszugleichen, fordert ProPellets eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Bevorratung. Dabei sollte es einen strategischen und einen saisonalen Lagerbestand von jeweils 75.000 Tonnen geben. Die strategische Reserve soll nur in Sondersituationen verwendet werden. Die saisonale Bevorratung soll bis Anfang Dezember aufgebaut und nach einiger Zeit wieder verkauft werden können. Bezahlt werden soll dies ähnlich wie bei der Ölbevorratung von den Unternehmen. Die Mehrkosten bezifferte Rakos mit etwa einem Prozent des aktuellen Preises.

Von den 3,964 Mill. Haushalten in Österreich heizen 16,8 Prozent mit biogenen Brennstoffen. Davon entfällt mit 170.000 Anlagen rund ein Viertel auf Pelletsheizungen. Im ersten Quartal 2022 waren 22 Prozent aller neu installierten Heizkessel Pelletskessel.