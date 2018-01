Personal ist die Seele des Hotels

Zugleich sind die Mitarbeiter einer der größten Kostentreiber im heimischen Tourismus. Der Hotelierskongress 2018 behandelt das Spannungsfeld zwischen steigenden Lohnkosten und Digitalisierung.

Wenn sich einmal im Jahr die Interessensvertretung der heimischen Hotelbranche trifft, kommen nicht nur aktuelle Themen zur Sprache. Dann wird auch sichtbar, welche Persönlichkeiten für die Branche wichtig sind, wohin die Reise geht und wo der Schuh drückt. In dieser Hinsicht ist der Jahreskongress 2018 der Österreichischen Hoteliersvereinigung ÖHV in Wien wieder ein aussagekräftiger Gradmesser.

Eine Aufsteigerin des Jahres in der Branche ist Elisabeth Köstinger. Während früher der jeweilige Wirtschaftsminister auch für Tourismusagenden zuständig war, leitet die Kärntnerin seit einem Monat das erste Ministerium für "Tourismus und Nachhaltigkeit", das auch die Bereiche Landwirtschaft und Umweltschutz umfasst. Köstinger gehört zu jenen, die die Arbeit in der Gastronomie aus eigener Erfahrung kennen. "Mit 14 Jahren hab ich bei uns im Landhaus angeheuert und dann jedes Wochenende bei Taufen und Hochzeiten gekellnert und serviert", erzählt die Ministerin zur Kongresseröffnung in Wien, bevor sie den rund 600 Teilnehmern "viel Vernetzung und Input" wünscht.

Unterstützung von Bundeskanzler Kurz

In der Branche ist man erfreut über diese symbolische Aufwertung des Berufsstandes sowie auch über Unterstützung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei einer Veranstaltung zum Kongressauftakt sagte er, der Tourismus habe "in den vergangenen Jahren in der Politik nicht die Rolle gespielt, die er sollte".

Die neue Koalitionsregierung aus ÖVP und FPÖ hat eine Reihe von Erleichterungen für den Tourismus in Aussicht gestellt, darunter die erhoffte Rücknahme der Mehrwertsteuer im Tourismus von 13 auf 10 Prozent, die laut Bundeskanzler Kurz bereits im laufenden Jahr kommen soll - voraussichtlich zum Start der Wintersaison im November. In der Branche, die in die Regierungsverhandlungen eingebunden war, hofft man auch auf eine Verkürzung der steuerlichen Abschreibungen auf Gebäude und auf die flexiblere Handhabung von Arbeitszeitbestimmungen in begründeten Ausnahmefällen.

Das Motto des diesjährigen ÖHV-Kongresses heißt "Dienstleistung - made by humans?" Und während im Hauptprogramm internationale Vordenker wie Professor Andrew McAfee vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) über die Auswirkungen von Informationstechnologie und Digitalisierung auf Unternehmen und Wirtschaft sinnierten, konzentrierte sich ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer auf die andere Seite der Medaille.

Personalkosten legten seit 2008 um 5,6 Prozent zu

Während Österreichs Hotellerie samt ihren Mitarbeitern höchste Qualitätsansprüche erfüllten, gerate man bei den Kosten allmählich ins Hintertreffen. Stärkster Kostentreiber seien die Kosten für die Mitarbeiter, sagt Reitterer.

Sie stützt sich auf eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo). Demnach legten die Personalkosten in der heimischen Hotellerie zwischen dem Krisenjahr 2008 und jüngsten verfügbaren Zahlen aus 2016 jährlich um 5,6 Prozent zu - das ist gut das Dreifache des EU-Durchschnitts von 1,8 Prozent und der zweithöchste Anstieg hinter Bulgarien (+6,2 Prozent). Zum Vergleich: Der Verbraucherpreisindex für Österreich betrug im gleichen Zeitraum durchschnittlich 1,7 Prozent, EU-weit stiegen die Lebenshaltungskosten um 1,4 Prozent jährlich.

Das heißt: In Österreich haben sich die Kosten für Hotelpersonal im genannten Zeitraum drei Mal so stark erhöht wie die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Von den 5,6 Prozent Kostensteigerung seien aber lediglich vier Prozent bei den Mitarbeitern angekommen, kritisiert ÖHV-Präsidentin Reitterer. Ihr Befund: "Da versickert zuviel im System."

Produktivitätssteigerungen hätten die Teuerung nicht kompensieren können, erklärt Wifo-Experte Oliver Fritz. "Die Lohnstückkosten stiegen dementsprechend an", lautet sein Befund. Die Folge: Die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Beherbergungswesens ging zurück. Einen Grund dafür sieht der Wifo-Experte auch in der Anpassung an ein höheres gesamtwirtschaftliches Lohnniveau, "ein Problem der Tourismuswirtschaft in einem hoch entwickelten Industrieland", wie er sagt.

Kleine Hotels und viele Nächte pro Kopf

Mit einem Anteil von gut 16 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP) spielt der heimische Tourismus (Hotellerie, Gastronomie, Freizeitwirtschaft) eine bedeutende Rolle für die heimische Wirtschaft.



Fast zehn Nächtigungen (laut Wifo exakt 9,8) entfallen dabei auf jeden Einwohner. Damit liegt Österreich EU-weit in der Spitzengruppe und klar vor Ländern wie Spanien (6,2), Griechneland (6,1) oder Italien (4,3). Deutlich höhere Quoten gibt es freilich für die kleinen Inselländer Malta (18,0) und Zypern (16,8).



Doch im Vergleich zu vielen anderen Tourismusländern ist Österreich

kleinteilig strukturiert. Mit einer durchschnittlichen Bettenanzahl von 49 je Betrieb gehört Österreich zu den Schlusslichtern in der EU. Durchschnittliche Betriebe in Ländern wie Zypern oder Großbritannien haben rund 200 Betten.