Personalabbau und IT-Probleme sorgen für Unruhe im AMS

Im Arbeitsmarktservice (AMS) gibt es Kritik der Personalvertretung an einem Personalabbau von 200 Mitarbeitern und angeblichen Problemen bei der IT. Erst kürzlich war eine Panne beim neuen Algorithmus für die Beurteilung der Jobchancen für Arbeitssuchende public geworden. Das AMS betonte am Dienstag auf APA-Anfrage, dass der Personalstand eine politische Entscheidung und die IT im Laufen ist.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Übergabe der IT ist laut AMS am Laufen