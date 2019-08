Pfizer baut Impfstoff-Zentrum in Niederösterreich für 50 Millionen Euro aus

Der Pharmakonzern Pfizer investiert 50 Mio. Euro in sein Impfstoff-Kompetenzzentrum in Orth an der Donau in Niederösterreich. Das berichtet der "Kurier" in seiner Mittwoch-Ausgabe.

SN/APA (AFP/Getty)/Drew Angerer Große Investition in den Standort Orth