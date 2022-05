Pflege auf dem Hof ist gefragt

Green-Care-Bauernhöfe wurden in zehn Jahren als Sozialdienstleister zu einem Faktor in der regionalen Wirtschaft. Mit etablierten Sozialinstitutionen hat man es aber nicht immer einfach.

Vor zehn Jahren begann Green Care mit Betreuungsangeboten für Kinder, Menschen mit Behinderung und ältere Personen. Längst hat sich die Organisation, die soziale Angebote auf Bauernhöfen organisiert und anbietet, etabliert.

Auf 109 bäuerlichen Betrieben in Österreich gibt es insgesamt 186 Angebote - von Auszeithöfen über Tiererlebnis am Bauernhof, Wohnen und Begleitung am Hof, Gesundheit und Prävention bis hin zu Reittherapie und Kinderbetreuung.

Nicht nur die Nachfrage nach sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen auf den Höfen ist groß. ...