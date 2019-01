Pflicht-Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel soll kommen

Die von der Regierung geplante verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel im Handel und in der Gemeinschaftsverpflegung könnte bereits im nächsten Jahr oder 2021 eingeführt werden. Es gehe dabei um Produkte mit Fleisch, Ei und Milch, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bei der Agrar-Fachtagung "Winterkonferenz" am Montag in Wien.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Köstinger verspricht baldigen Gesetzesbeschluss