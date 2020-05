Pierer Mobility beendet Kurzarbeit für gesamte Belegschaft

Die Pierer Mobility, früher KTM Industries AG, beendet die Kurzarbeit für alle 3.800 Mitarbeiter. Am 11. Mai wird die Produktion wieder aufgenommen, bis zum 18. Mai will man zum Vollbetrieb zurückkehren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im März hatte der nach eigenen Angaben größte Motorradhersteller Europas auf Kurzarbeit umgestellt, weil die Zulieferkette aus Italien unterbrochen war.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Pierer zuversichtlich für eigenes Unternehmen und ganze Branche