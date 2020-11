Pillen online kaufen: Bei David oder Goliath?

Medikamente werden öfter online bestellt. Heimische Online-Apotheken rittern dabei mit der internationalen Konkurrenz - und der Vertretung im eigenen Land.

Seit fünf Jahren ist es Apothekern in Österreich erlaubt, rezeptfreie Medikamente auch online zu verkaufen. Seitdem betreibt der Salzburger Pharmazeut Simon Windhager den Shop pillenblitz.at. "Mir war klar, dass man Online nicht länger ignorieren kann. Wir wollten ein Salzburger Angebot bieten, als österreichische Apotheke, die hier Arbeitsplätze schafft und Steuern zahlt. So sind wir in den Haifischteich gestiegen", sagt Windhager, der die Raphael-Apotheke in der Stadt Salzburg betreibt.

Im ersten Lockdown hat sich sein Umsatz verdoppelt, auch jetzt ...