Pilotenstreik bei British Airways geht in den zweiten Tag

Bei den British Airways hat am Dienstag der zweite Streiktag der Piloten für höhere Gehälter begonnen. Bereits am Montag wurden fast alle Flüge gestrichen. Der Streikaufruf am ersten Tag sei "nahezu zu 100 Prozent" befolgt worden, teilte die britische Pilotengewerkschaft Balpa am Montagabend mit. Am Flughafen Wien fallen zehn Verbindungen nach und aus London aus.

SN/APA (AFP/GETTY)/JUSTIN SULLIVAN "Cancelled" wird wohl auch am Dienstag zum Tagesmotto