Pinzgauer Hotelier verkauft Luxushotel in Kroatien

Der Zeller Hotelier Wilfried Holleis gibt sein Luxushotel im kroatischen Opatija ab. Vor allem bei österreichischen und deutschen Urlaubern ist das Nobelhaus im ehemaligen k. u. k. Kurort beliebt.

Auf seiner Homepage wirbt das Miramar mit Frühsommertagen direkt am Meer. Neben Meeresblick und dem eigenen Strand lockt das Luxushotel in Opatija mit einer Gartenanlage und einem ausgedehnten Wellnessbereich. Vor allem bei österreichischen und deutschen Urlaubern ist das Nobelhaus in dem schon in der Habsburger-Ära gefragten Kurort an der kroatischen Adria ausgesprochen beliebt.