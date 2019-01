Pistengeher bescheren ein stabiles Hoch

Schon jedes zweite verkaufte Paar Tourenski wird im gesicherten Gelände verwendet.

"Steil bergauf" ist für Skitourengeher so etwas wie ein Lebensmotto. In dieselbe Richtung, nämlich stets aufwärts, bewegen sich schon seit vielen Jahren die Verkaufszahlen bei Tourenski und der dazugehörigen Ausrüstung. Für den insgesamt schrumpfenden Skimarkt sind die Skibergsteiger so etwas wie eine Lebensversicherung: Zwar trägt das Tourensegment nur rund zehn Prozent zu den Gesamtverkaufszahlen bei, zeigt aber als einziges auch ein stabiles Wachstum.