Pkw-Zulassungen legten 2018 leicht zu

Knapp fünf Millionen Autos sind in Österreich zugelassen, gegenüber 2017 gab es im Vorjahr einen Zuwachs von 1,6 Prozent. Mit 22 Prozent davon waren die meisten Pkw in Niederösterreich registriert. Den geringsten Anstieg verzeichnete Wien, den höchsten Oberösterreich. Die Zahl der Diesel-Zulassungen stagnierte, bei den Benzinern gab es ein Plus von 2,8 Prozent.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Gegenüber 2017 gab es 1,6 Prozent mehr Zulassungen